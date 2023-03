The Voice. Xavier Polycarpe, un talent pas comme les autres

Nouvelles auditions à l'aveugle ce samedi 18 mars et les talents s'enchaînent. Nous avons pu faire la connaissance Xavier Polycarpe, un musicien connu pour avoir fait partie du groupe Gush. Lors des auditions à l'aveugle, il a interprété So Lonely de The Police et les cinq sièges se sont retournés.

C'est à ce moment-là que Vianney s'est rendu compte qu'il connaissait le chanteur : "Tu étais dans Gush. Tu es un monstre et ça fait plaisir de te voir." Vianney a ensuite livré une anecdote sur le jour où il a croisé Xavier. "Je t'ai connu en réalité alors que je n'étais pas du tout dans la musique, vous ne me connaissiez pas du tout, vous aviez été tellement cool avec moi." Quant à Xavier, il se souvient de ce moment, invité sur France 4, quand le groupe Gush avait fait la découverte d'un jeune homme qui avait "autant de fans que de cordes de sa guitare" - Vianney donc.

À la suite de la prestation de l'ancien chanteur de Gush, Oli a eu une réaction très spontanée : "C'est de la triche que tu sois là du coup, avec la carrière que tu as." En effet Gush a rempli à plusieurs reprises le Bataclan, Matthieu Chedid les a pris sous son aile, et Johnny Hallyday les a invités au Stade de France en 2012.