Handball. Romane et Loïs, la relève du club de Colombelles

Entre les bancs de l'école et le terrain de handball, Romane Lelong et Loïs Lothion mènent un parcours incroyable. Toutes deux en terminale et en pleine préparation du baccalauréat, les deux joueuses de Colombelles impressionnent en Nationale 1 féminine.

Le handball, une histoire de famille

Pour les deux joueuses comme beaucoup d'autres, la découverte de ce sport est avant tout une histoire de famille. "Quand j'avais 8 ans, je voyais mon frère à ses entraînements et ses matchs. Il avait l'air épanoui. J'ai donc signé ma première licence au club de Saint-Pierre-sur-Dives", explique Loïs, la numéro 5. Pour ce qui est de Romane, "j'ai toujours baigné dans le monde du hand, depuis que je suis née, grâce à mon père. Mais j'ai vraiment commencé à jouer au handball à 9 ans, avec mon école primaire à Périgueux. J'ai ensuite joué dans le club de la ville avant d'arriver à Colombelles, en août 2021", relate l'ailière droite.

"Plutôt lieutenantes que générales"

"Elles ne sont pas encore des joueuses cadres du groupe. Elles ne vont pas prendre le drapeau et dire 'toutes derrière moi'. Elles sont réceptives, respectueuses, à l'écoute et se mobilisent pour être les plus performantes possible, précise Reynaldo Mazzoli, leur entraîneur. Plutôt lieutenantes que générales, elles contribuent à l'équipe en apportant ce qu'on attend d'elles." Loïs, la jeune demi-centre, a fait ses débuts en N1 le 22 octobre dernier, contre Alfortville. "J'ai abordé ce match en voulant offrir le meilleur de moi-même, en mettant tout ce que je pouvais pour aider l'équipe. Atteindre ce niveau était un objectif que j'ai toujours voulu atteindre, et j'ai réussi à le faire", se remémore la jeune joueuse. Romane, quant à elle, a un peu plus d'expérience. Cela fait plus d'un an qu'elle a intégré le collectif colombellois, et en prime, elle a été sélectionnée en équipe de France jeune. "Ma plus grande réussite aujourd'hui, à seulement 17 ans, est d'avoir participé au Mondial l'été dernier, en Macédoine du Nord, avec les U18 et d'avoir participé à des stages avec l'équipe de France", confie la numéro 33 du collectif jaune et noir. Les handballeuses ne comptent pas en rester là. Loïs souhaite devenir une joueuse cadre du club, "une épaule sur qui on peut se reposer", ambitionne-t-elle. Quant à Romane, elle espère un jour frapper aux portes de l'équipe de France A.