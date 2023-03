Caen. Cidr'expo réunit le savoir-faire normand… mais pas seulement !

Avis aux amatrices et amateurs de jus de pomme fermenté. Après une première édition en février 2020, puis une seconde version exclusivement numérique, le Salon international Cidr'expo revient à Caen. Celui-ci ouvre ses portes au grand public, dimanche 26 mars, pour une journée de conférences, d'ateliers et de dégustations autour du cidre brut, doux, de création, mais aussi du pommeau, du vinaigre et du jus de pomme. La journée de lundi est, elle, dédiée aux professionnels - cavistes, restaurateurs, exportateurs. Lors de ces deux jours, le nombre d'exposants, venus de toute la France, avoisine les cent personnes. Beaucoup d'entre eux sont installés en Normandie, comme Michel Legallois.

Une grande variété et des créations

À 59 ans, Michel Legallois est à la tête de La ferme de la Sapinière, à Saint-Laurent-sur-Mer, qu'il a créée en 1991 avec son frère Philippe. Si ce dernier vient de prendre sa retraite, ce dimanche, Michel Legallois sera présent avec une collègue afin de faire valoir l'exploitation : "La typicité de la ferme, c'est que le cidre est produit en fermentation naturelle, il n'y a pas d'ajout de CO 2 , on travaille sur levure indigène", précise-t-il. Le cidrier vient aussi pour faire déguster ses six cuvées : les deux classiques - cidre brut et demi-sec - et ses quatre créations - le rivage du Bessin, le verger du littoral, la cuvée Louise Gauthier et la cuvée Apple Oak. "La cuvée Louise Gautier fonctionne très bien. Elle fait référence à notre grand-mère maternelle à Philippe et moi, qui était une femme charmante, tout en douceur, et qui adorait le cidre doux. On a voulu faire une cuvée en son honneur", ajoute-t-il.

Le cidre, un monde qui se féminise

L'exploitation du cidre n'est pas réservée aux hommes et la filière se féminise. Estelle Bignon et Éloïse Dumont, de La ferme au bout du chemin, seront présentes à Cidr'expo pour faire valoir l'exploitation familiale bio qu'elles ont repris en avril dernier, à Cambremer. "On produit du cidre, du pommeau, du jus de pomme et du calvados, cela permet de répondre à tous les goûts et de satisfaire tous les moments de consommation", explique Estelle Bignon. Avant de se lancer, les deux associées et cousines ont suivi une formation cidricole au lycée agricole du Robillard. "Venir sur le salon, c'est une opportunité qui nous a été offerte par le lycée où l'on a été formées. Nous avons un créneau dimanche de 10 heures à 14 heures et le lundi de 14 heures à 19 heures", précise la cidrière. Sur place, les deux femmes proposeront la production de la saison précédente, faite avec le beau-père d'Estelle Bignon, pour laquelle elles ont vivement participé. "Nous étions à la manœuvre sans être complètement installées. C'était une phase de transmission avec mon beau-père."

Pratique. Cidr'expo : dimanche 26 mars, de 10 heures à 19 h 30 au Parc des expositions de Caen. Tarif : 6 € avec un verre à pied pour profiter de dégustations. Lundi 27 mars, journée dédiée aux professionnels : de 10 à 19 heures. Programme : cidrexpo.com.