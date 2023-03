Caen. Artisanat : des produits sénégalais à Kenfa Teranga

À Caen, le magasin Kenfa Teranga, spécialisé dans l'artisanat sénégalais a ouvert le 1er février dernier. L'idée d'ouvrir un commerce trottait dans la tête de Fatou Tall depuis un bon moment, c'est chose faite. "J'ai eu l'opportunité d'ouvrir ma boutique où je vends des produits artisanaux sénégalais, mon pays de naissance", précise la gérante du magasin installé place Saint-Sauveur.

On trouve dans cette petite boutique sur deux niveaux paniers, bijoux, vases, sacs à main et objets en teck. L'enseigne propose un vaste choix d'objets en provenance du Sénégal, du Bénin et du Ghana.

Pratique. Kenfa Teranga, 6 place Saint-Sauveur, 14 400 Caen.