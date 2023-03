Rouen. La Foire internationale met le Portugal à l'honneur

C'est une habitude chaque année. La Foire internationale de Rouen prend un pays comme invité d'honneur pour donner une tonalité toute particulière à ses animations. Pour cette 94e édition, qui se déroule du vendredi 24 mars au dimanche 2 avril au Parc des expositions, le Portugal, et plus particulièrement la ville de Lisbonne seront mis en avant. Au programme, une grande exposition immersive qui a été créée par Gaillard décors. "Les visiteurs vont rentrer dans un navire traditionnel portugais. On pourra apprendre différentes choses sur les grands navigateurs, comme Magellan ou Vasco de Gama", explique Mathieu Gaillard, le gérant de la société. Également au programme, une immersion dans le quartier de l'Alfama, le plus ancien de Lisbonne avec ses façades colorées par les Azulejos, des carreaux de faïences typiques. Le tramway, symbole de la ville, sera aussi présent en star, tout comme les grandes halles de Lisbonne reconstituées. "Ce sera l'occasion d'écouter un petit air de Fado tout en dégustant de super bons plats", insiste Mathieu Gaillard. Dépaysement garanti donc avec une belle brandade ou encore des pasteis de nata, une spécialité locale.

De manière générale, la foire créée de plus en plus l'événement pour attirer le visiteur avec notamment Le sort pour tous, organisé par le Comité régional olympique et sportif, les journées Zen ou la ferme pédagogique en extérieur. Des concerts sont aussi prévus chaque jour avec des artistes locaux.

Les essentiels toujours au rendez-vous

Les fondamentaux qui font la foire de Rouen sont toujours présents, organisés en différents espaces. Une large place est donc laissée à l'ameublement, la décoration, et plus largement l'amélioration de l'habitat avec des exposants qui présentent aussi des aménagements pour l'extérieur comme des spas, piscines, pergolas ou terrasses. Braseros tendances et design, bains nordiques ou portes berbères sont aussi à découvrir. Comme d'habitude, des espaces vins et terroirs, restaurants, bien-être et shopping ou un village de camping-cars et caravanes sont aussi présents sur le site. L'exposition Lego, proposée par l'association Les Briques en folie est aussi reconduite cette année. Les passionnés vont suivre le thème du Portugal en reconstituant le plus fidèlement des quartiers entiers de Lisbonne avec les célèbres briquettes.

Une foire qui retrouve

son éclat d'avant Covid

Après la crise sanitaire et les difficultés qui ont suivi, la Foire de Rouen retrouve de l'énergie pour cette édition avec plus de 350 exposants et elle affiche complet. "Elle revient à son statut d'avant 2019 mais on peut encore mieux faire. On attend cette année 100 000 visiteurs, contre 80 000 l'an passé, affirme Jean-Luc Alquier, directeur commercial et marketing de Rouen expo événement. Tous nos salons de l'année ont bien marché. Les gens ont envie de sortir."

Pratique. Du 24 mars au 2 avril 2023 au Parc des expositions. De 2 à 7 €. Gratuit entre 11 h 30 et 13 h 30 en semaine et la dernière heure chaque jour.