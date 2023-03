Rouen. Léo à la ferme, un point de vente automatique alliant plats et produits locaux 7 jours sur 7

Après l'ouverture du restaurant d'insertion Léo à table, l'espace Léo Co Work, puis la création du service de livraison Léo part en ville, le groupement d'économie solidaire rouennais Archimaide76 a lancé il y a deux mois Léo à la ferme, un point de vente automatique. Grégory Lamare est directeur de la structure. "C'est un service mis à disposition de tous." Là-bas, des plats cuisinés issus du restaurant d'insertion Léo à table situé dans les Hauts-de-Rouen sont proposés en plus des produits bruts issus notamment d'un autre chantier d'insertion, La ferme de l'Aubette. C'est sur le site de Repainville à Rouen, une zone de passage routière où se trouve la ferme, que le container réfrigérant a été installé.

"L'idée du point de vente automatique date du Covid"

"Nous avons choisi comme prénom Léo pour nos associations parce qu'il fait écho à 'Les Hauts' de Rouen", précise-t-il. "L'idée du point de vente automatique Léo à la ferme date du Covid. Notre façon de vendre a changé." Pour ce nouveau projet, l'entreprise rouennaise SGA Mobility "nous a vendu leur prototype." C'est un container frigorifique qui dispose également d'une chambre froide où sont stockés les produits. "Une borne d'achats avec un écran tactile permet aux clients de sélectionner ce qu'ils souhaitent et de payer en carte bleue", explique le directeur d'Archimaide76. 7 J/7 de 9 heures à 21 heures, Léo à la ferme "met en avant des produits locaux venus de Seine-Maritime, de l'Eure et même du Calvados." Au total, 300 casiers "dont les trois quarts sont frigorifiés", permettent de conserver les aliments comme des fruits et des légumes. "Nous avons aussi installé des panneaux photovoltaïques pour assurer environ 60 % de la consommation d'énergie puisqu'on est sur un système de maintien au froid." L'avantage du site, c'est surtout sa localisation. Il se trouve sur un axe routier où passent "environ 25 000 voitures par jour", indique Grégory Lamare. "Comme on est situé à côté de la ferme de l'Aubette, les produits bruts sont directement installés dans les casiers." Selon le directeur, "les clients ne viendront pas forcément faire leur plein de course mais de façon ponctuelle." Le point de vente automatique est aussi l'occasion de valoriser les productions normandes. "Nous travaillons notamment avec Le producteur local, Les fermes d'Ici, Le box fermier, Brotonne environnement, et des producteurs directs." La plus-value de Léo à la ferme, c'est aussi les plats cuisinés issus de Léo à table. Ils sont créés à partir de légumes frais et de saison tous les midis au restaurant d'insertion.