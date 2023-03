Musique. Bientôt une maison du hip-hop à Rouen ?

Voulant répondre au manque criant d'infrastructure autour de la culture hip-hop à Rouen, un collectif de passionnés anonymes a lancé en novembre dernier une enquête en ligne pour sonder les envies et besoins des Rouennais en la matière. "Pas de gloire personnelle, mais un mouvement fédérateur dans lequel chaque personne pourra s'identifier", explique le collectif dans un communiqué publié au début du mois pour justifier de son anonymat.

Le projet s'est invité dans les rues de la ville avec des affiches disséminées un peu partout.

Né sur les réseaux sociaux, le projet qui se veut être une sorte d'étude de marché, s'est invité dans les rues de la ville en décembre avec des affiches disséminées ici et là, invitant à rejoindre le mouvement. Son objectif, créer un lieu de rencontre autour de la discipline du hip-hop, réunissant à la fois le rap, la danse, le graffiti, et la production ou la production de morceaux, le beatmaking en anglais.

Des centaines de participants

À ce petit questionnaire, les 200 premiers sondés ont répondu qu'ils souhaitaient que cette future maison du hip-hop ne soit pas uniquement réservée à ce genre musical, en y associant d'autres genres tels que la soul, le funk et le reggae pour ne citer qu'eux. Pour faire connaître sa démarche, le groupe a lancé une nouvelle campagne de communication dans les magasins, bars et lieux publics et invite à participer à sa visibilité en venant chez son partenaire, le magasin de skate BUD, rue Thouret à Rouen, pour récupérer de quoi distribuer des tracts dans la rue.