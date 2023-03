Granville. Des places de parking équipées de bornes de recharge dans cet immeuble en construction

C'est encore les travaux dans cet immeuble en construction à Granville. Mais dans le garage, une nouveauté est apparue. Tout le long des murs, des rails en métal sont prêts à accueillir des câbles électriques. Enedis raccorde, en mars, tout le bâtiment. Et pour la première fois dans le département, tout est aussi posé et calculé pour des bornes de recharge de voiture électrique.

"Pour réaliser la desserte de ces futures prises de recharge, Enedis a créé un réseau d'alimentation. Elle a procédé au raccordement en tirant 250 m de câbles haute tension et installé aussi un poste de transformation haute et basse tension", décrit Yves Moisan, le délégué territorial d'Enedis pour le département de la Manche. L'entreprise se contente de tout préparer. Les câbles vont arriver jusqu'à chaque place. Ce sera ensuite aux propriétaires de demander de poser la borne de recharge en elle-même.

Des bornes de recharge à la maison

Si les Manchois ont maintenant l'habitude de voir des bornes de recharge un peu partout sur le territoire, les immeubles d'habitation ne sont pas équipés dans le département. C'est pourtant un dispositif de plus en plus pensé par Enedis. "Ce qui est demandé de plus en plus par les promoteurs, c'est de prévoir les équipements", explique Yves Moisan. Il poursuit : "Il faut, lors des constructions neuves, les anticiper. Ce sont des choses que l'on prévoit, avec des études et des prospectives que l'on propose aux collectivités à l'horizon 2035." L'entreprise regarde notamment la croissance du parc automobile électrique pour cela. "On se projette pour imaginer l'impact [des besoins en borne de recharge] sur les réseaux électriques, car les réseaux doivent être bien dimensionnés, et en plus, on se doit de garder une qualité de fourniture", assure-t-il.

Les études portent aussi sur les immeubles déjà construits, pour voir ce qu'il est possible de faire avec une demande en augmentation. En janvier 2023, d'après la filière automobile, 13 % des nouvelles immatriculations étaient pour des voitures électriques en France.