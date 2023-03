Orne. Les faits de délinquance sont revenus à leur niveau d'avant-Covid

"Le département est à un faible niveau de délinquance, mais les chiffres en 2022 dans l'Orne sont revenus au même niveau qu'avant la Covid." C'est l'annonce faite, vendredi 17 mars, par le préfet à l'issue d'un état-major départemental de sécurité avec les procureures d'Alençon et d'Argentan et les directeurs de la gendarmerie et de la police du département.

Les priorités en 2023 dans l'Orne restent, comme en 2022, la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Le bilan de l'année dernière pour ce qui est des violences faites aux femmes fait état d'un féminicide, 935 cas (+77 victimes en 1 an) de violences intrafamiliales, 679 cas de violences conjugales (+65 victimes), 104 cas de violences sexuelles (+6 victimes). Si Alençon disposait déjà de places d'hébergement temporaires pour les maris ou conjoints violents, permettant ainsi aux femmes victimes de rester chez elles, "c'est aussi désormais le cas à Argentan, a expliqué la procureure Florence Sroda. Cela permet notamment au mari violent de ne pas aller en prison, de continuer à travailler, donc de subvenir aux besoins de sa famille".

Ecoutez ici Florence Sroda: Impossible de lire le son.

Sur le pan des stupéfiants, plus de vingt-six kilos de résine de cannabis, près de trois kilos d'héroïne, plus de deux kilos de cocaïne, soixante grammes de crack, trente-six cachets d'ecstasy ont été saisis en 2022 dans l'Orne. Si les dealers voient leurs voitures de luxe ou leurs comptes bancaires saisis, "de plus en plus d'amendes sont délivrées à l'encontre des consommateurs", explique le préfet Sébastien Jallet.

Ecoutez ici Sébastien Jallet: Impossible de lire le son.

Plus généralement, en 2022 dans l'Orne, 5 270 atteintes aux biens (+12 % en un an) ont été recensées, 1 092 cambriolages (+13,55 %) ont été commis, 948 faits de vols aux véhicules (stabilité) ont été recensés ainsi que 1 294 faits de destruction et dégradations (+21 %). On dénombre aussi 2 861 atteintes aux personnes (+8,2 %), 115 coups et blessures (+15,1 %).

Pour contribuer à davantage de sécurité, la vidéoprotection se développe à Alençon, Argentan, L'Aigle, Sées et Putanges. Des contrats de sécurité intégrés ont été signés par Alençon, Flers et L'Aigle. Seize policiers supplémentaires sont arrivés dans l'Orne et, d'ici l'été, l'ouverture d'une à trois gendarmeries supplémentaires devrait être annoncée dans l'Orne.