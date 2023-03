Bonne table près de Caen. Au Libéra, déjeunez en toute tranquillité

Le Libéra est un hôtel situé dans une zone résidentielle de Colombelles, à côté du Super U, mais c'est aussi un restaurant. Et un restaurant qui vous accueille confortablement. Je prends place dans un canapé bien moelleux et observe autour de moi un décor fait d'étagères et de livres et magazines en tout genre. "Les clients de l'hôtel peuvent se poser sur un canapé, boire un café et lire pour se détendre", justifie Vincent Travert, directeur de l'établissement. Le midi, ce sont souvent des habitués, travaillant dans les alentours, qui viennent déjeuner dans son établissement. D'ailleurs, la cinquantaine de couverts a trouvé preneurs aujourd'hui. "Notre plat phare, ce sont les crevettes thaïes sautées avec une julienne de légumes et les secrets du chef, affirme le directeur. Elles ne quittent jamais la carte, qui change pourtant à chaque saison."

Un buffet de desserts

Mais c'est sur un autre des quatre plats que je jette mon dévolu. Pour moi, ce sera maltotaises - des pâtes produites au Moulin de Thibo & Caro à Maltot - façon tartiflette avec des chips de lard. La formule de mon voisin de gauche résume ma pensée : "C'est simple mais efficace." Les quantités sont bonnes, je suis conquis.

Maltotaises façon tartiflette et chips de lard.

Mais je n'en reste pas là, car ma curiosité est attisée par le buffet de fromages et de desserts. En effet, il n'y a pas de carte concernant la fin du repas, mais plutôt un libre-service. "Ça nous permet d'avoir plus de choix, et de sortir des traditionnelles îles flottantes ou riz au lait…", révèle Vincent Travert. L'occasion est trop belle, je goûte donc plusieurs desserts. Mais en petite quantité, l'été approche ! Voilà l'heure fatidique du passage en caisse. Je dois m'acquitter de 21 € pour mon repas. En optant pour le plat du jour, j'aurais pu bénéficier de la formule express, qui englobe aussi le buffet de fromages et de desserts, avec un café par-dessus, pour la somme de 17 €.

Pratique. Le Libéra, 42 rue Nelson-Mandela à Colombelles. Ouvert le midi du lundi au vendredi et le soir du lundi au jeudi.