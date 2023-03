Football. Un ancien joueur du SM Caen et du Havre appelé en équipe de France

Il brille actuellement sous les couleurs du Racing Club de Lens, mais c'est bien en Normandie qu'il s'est d'abord fait remarquer. Brice Samba, gardien de but, a été appelé jeudi 16 mars par Didier Deschamps pour faire partie de l'équipe de France. Il y avait une place à prendre, après les retraites internationales consécutives de Hugo Lloris et de Steve Mandanda.

Passé chez les jeunes par les équipes de Pacy-sur-Eure et d'Évreux, Brice Samba tape vite dans l'œil des recruteurs du HAC. Effectuant sa formation au Havre, il finit par débuter avec l'équipe première et dispute deux rencontres de Coupe de France avant de faire ses valises.

Un second passage en Normandie, chez le rival

L'aventure à l'Olympique de Marseille du portier tourne court, et il revient en Normandie, chez le voisin du Stade Malherbe ce coup-ci. Il sera le titulaire, lors de la saison 2018-2019, que Caen conclura à la 19e place de Ligue 1.

Quelques années plus tard, le voilà au top, et il pourrait connaître sa première sélection avec l'équipe de France dans les prochains jours. Les Bleus doivent affronter les Pays-Bas le vendredi 24 mars et l'Irlande le lundi 27 mars.