Restaurant. Déjeuner printanier au MuMa

À ma gauche, la capitainerie du Havre. À ma droite, les œuvres du Musée d'art moderne André Malraux. Et devant, la mer. Voilà le décor dans lequel je m'attable ce midi. "C'est un tableau qui change tous les jours", sourit Amélie Moreira, responsable de salle dans ce restaurant, Les Fauves, ouvert depuis un an tout pile au premier étage du MuMa. Une création entreprise par les propriétaires du bar-restaurant Chez Lili et du restaurant Le Margote, deux adresses bien connues au Havre.

Des classiques revisités

J'opte pour une formule plat/dessert à 22 € (28 € en formule complète), arrosée d'un pinot noir d'Alsace. "Sur la carte, qui évolue à chaque saison, nous proposons toujours un plat à base de viande, de poisson et un plat végétarien, poursuit Amélie Moreira, ainsi qu'une suggestion du chef." Gauthier Teissère, qui officie également en cuisine au Margote, propose ici des classiques de la cuisine bistro revisités. C'est justement le cas du plat que je choisis : un tartare de magret de canard, associé à de la mangue et de la sauge. Le tout est accompagné de petits légumes rôtis à l'huile de noisette. Une recette pour le moins originale, où le sucré de la mangue vient savamment relever la viande sans prendre le dessus.

Ce midi, tartare de canard à la mangue.

Si la carte est réduite, aux Fauves, c'est pour pouvoir travailler avec des produits frais, comme la pêche du petit port. "Avec la vue sur mer, les gens ont très souvent envie de manger du poisson, c'est d'ailleurs ce qui marche le mieux", estime la responsable de salle.

Pour le dessert, j'ai choisi un moelleux à l'orange avec sa marmelade au Campari et thym. Mais j'avoue loucher sur la gourmande poire pochée de ma voisine… Une bonne raison de revenir un jour, pour le goûter cette fois. Les Fauves proposent gourmandises et boissons chaudes ou froides à partir de 15 heures.

Pratique. Les Fauves, au MuMa, 2 boulevard Clemenceau au Havre. Ouvert du mardi au dimanche, de 11 à 18 heures (19 heures le week-end). Tél. 02 35 19 62 75