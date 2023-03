Réforme des retraites. Les perturbations à prévoir dans l'agglomération de Rouen le 15 mars

Dans le cadre d'un mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites mercredi 15 mars, de nombreuses perturbations sont à prévoir dans l'agglomération rouennaise.

Les lignes du Réseau Astuce impactées

Le trafic sera perturbé sur les lignes du Réseau Astuce de Rouen : 80 % du trafic sera assuré sur les lignes du métro de 6 heures à 20 heures, 72 % sur les lignes TEOR et FAST. Les lignes scolaires circuleront normalement, hormis les lignes 10, 43 et noctambus. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site du Réseau Astuce. À noter que l'agence du Théâtre des arts restera ouverte, mais pas celle de la gare.

Moins de trains en Normandie

"En raison d'un mouvement social national interprofessionnel, SNCF met en place un service minimum garanti", peut-on lire sur le site de la SNCF. Plusieurs lignes seront touchées comme Le Havre - Rouen - Paris, Fécamp - Bréauté - Rouen - Paris, Rouen - Dieppe, Elbeuf - Oissel - Rouen.

Plusieurs points de blocage prévus

Plusieurs points de blocage vont être installés dans l'agglomération rouennaise mercredi 15 mars. Le premier est prévu dès 4 heures du matin, au niveau du dépôt pétrolier de Bolloré situé à Petit-Couronne. Dès 6 h 30, un autre point de blocage a été annoncé devant le rectorat, rue de Fontenelle à Rouen. Et à partir de 10 heures, les manifestants se rassembleront au Cours Clemenceau. Ils déambuleront ensuite sur les quais rive gauche, le pont Jeanne d'Arc, la rue Jean-Lecanuet, la rue de la République, le pont Corneille pour finir à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) avenue du Grand-Cours à Rouen.

D'autres perturbations à prévoir dans les jours à venir

Jeudi 16 mars, les dockers de Rouen se mobilisent une nouvelle fois pour bloquer l'accès au port de Rouen avec leur opération "Port mort". Dès 5 h 30, une autre action est également prévue devant l'entreprise Koyo Bearings rue Ampère à Maromme. Selon nos confrères du Courrier Cauchois, l'intersyndicale imagine également dresser un camp devant la CARSAT les jeudi 16 et vendredi 17 mars.