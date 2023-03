Déville-lès-Rouen. Un homme entre la vie et la mort après l'incendie de son appartement

Pompiers, Samu et autorités ont été appelés vers 6 h 10 mardi 14 mars, pour un feu d'appartement qui s'est déclaré au troisième étage d'un immeuble au 38 rue Georges-Lanfry, à Deville-lès-Rouen. Son occupant, un homme âgé de 36 ans, est sorti du logement en s'échappant par le balcon. Bien que rescapée, la victime est brûlée au niveau de la cuisse et de la main droite et a inhalé beaucoup de fumée. Le trentenaire a été emmené d'urgence vers le CHU de Rouen, son pronostic vital a été engagé selon la police.

Une cigarette mal éteinte

D'après les premiers éléments, le feu est parti vers 5 h 40, au niveau d'un canapé, probablement dû à une cigarette mal éteinte. L'appartement a été entièrement détruit tandis que les autres logements ont été épargnés. Les occupants de l'immeuble ont dû tout de même être évacués le temps de l'opération des pompiers, ils ont pu ensuite regagner leur domicile. La victime, elle, devra être relogée.