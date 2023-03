Caen. Un drone survole la maison d'arrêt, deux personnes interpellées

C'est un phénomène de plus en plus fréquent d'après la police du Calvados. Les survols par drones de la maison d'arrêt de Caen se produisent régulièrement et "parfois accompagnés de largages de colis", précisent les policiers. Jeudi 9 mars, deux personnes ont été interpellées pour avoir survolé l'établissement avec un drone. L'appareil a été saisi.

Les forces de l'ordre ont mis en place des surveillances renforcées.