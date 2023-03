Rouen. Le magasin Maisons du monde va définitivement fermer ses portes

"Tout doit disparaître", peut-on lire sur la vitrine du magasin Maisons du Monde de la rue aux Ours de Rouen. En effet, depuis quelques semaines maintenant, l'enseigne a annoncé que le magasin rouennais allait fermer ses portes samedi 18 mars. Avec la hausse des prix de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat, nombreux sont les commerces à mettre la clé sous la porte. Cela faisait pourtant 26 ans que Maisons du Monde tenait l'angle de la rue aux Ours. Mais avant de clore ce chapitre, l'enseigne a prévu de tout liquider. Le premier jour de déstockage a commencé lundi 13 mars et dès l'ouverture, des centaines de personnes ont dû prendre leur mal en patience.

"Autant y aller tout de suite avant qu'il n'y ait plus rien"

Reportage sur la fermeture de Maisons du monde à Rouen Impossible de lire le son.

Victor Lacomblez est étudiant à Rouen. "J'ai su que l'enseigne Maisons du Monde allait faire un déstockage sur les réseaux sociaux." Et il a décidé de venir dès le premier jour de l'opération. "Comme je ne travaillais pas cet après-midi, je suis venu parce que j'ai envie de profiter au maximum des offres. J'étais un petit peu triste quand j'ai su qu'il allait fermer parce que j'allais au moins cinq à six fois par an pour Noël ou des anniversaires." Et il n'était pas le seul à attendre à quelques mètres du magasin. Vincent Ferrer, lui aussi rouennais, s'est dit la même chose. "Je suis venu après mon travail pour profiter des offres, autant y aller tout de suite avant qu'il n'y ait plus rien."

"Ça m'a fait de la peine pour les employés"

À l'annonce de la fermeture de ce magasin emblématique de la rue aux Ours, certains clients ont fait preuve de compassion comme Gwendoline Jusserand : "j'ai l'habitude d'acheter des produits ici. Quand j'ai appris qu'il allait fermer, ça m'a fait de la peine pour les employés." C'est aussi le cas de Sarah Miannay. "Je trouve ça dommage pour les employés, même si certains m'ont dit que c'était l'occasion de se reconvertir." Marine Dam va également dans son sens. "De plus en plus de magasins ferment à Rouen et c'est bien dommage. J'y venais régulièrement pour des cadeaux et pour moi-même. C'était un magasin de proximité, maintenant il faudra sortir de la ville."

Après la fermeture, certains employés pourront travailler à Tourville-la-Rivière ou à Barentin dans les autres magasins de l'enseigne. Pour d'autres, ce sera l'occasion de changer de voie.