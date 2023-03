Manche. Une ouverture de la pêche à la truite dans la crainte

La pêche à la truite revient dans la Manche, samedi 11 mars. Les cartes de pêche sont disponibles dans les magasins dédiés, dans les associations agréées ou sur Internet. Avec 8 000 km de rivières dans le département, il y a de quoi trouver un endroit où poser sa canne. Cette ouverture se fait dans un contexte délicat, celui de craintes sur le niveau d'eau dans les rivières, alors que les alertes se multiplient et ce, de plus en plus tôt dans l'année.

Des cannes, des hameçons, des appâts… le magasin "Au plaisir de la pêche" à Agneaux est bien fourni. Les clients viennent s'équiper pour la saison, et la crainte des niveaux d'eau est bien présente.

Une ouverture de la pêche dans la crainte Impossible de lire le son.

À la fédération départementale de la Manche pour la pêche et la préservation du milieu aquatique, on envisage tous les cas de figure. "On se prépare à avoir les bons outils et les bonnes mesures, qui ne soient pas trop restrictives et qui permettent de préserver le milieu évidemment", explique Fabien Goulmy, le directeur technique.

La fédération a aussi lancé un travail de longue haleine sur les cours d'eau, pour maximiser les chances d'avoir des nids de poissons. "On a énormément de ruisseaux et de ruisselets et donc potentiellement de zone de frayère. C'est pour cela qu'on travaille, à la fédération, pour les décloisonner, pour qu'elles soient toutes colonisées par les géniteurs et qu'on ait des nids partout", précise-t-il. Les arbres dans l'eau sont retirés par exemple.

La pluie des derniers jours devrait rehausser les cours d'eau et rassurer les pêcheurs.