[Vidéo] Manche. Grâce à TikTok, le tube catho "Comment ne pas te louer" cartonne

"Quand je regarde autour de moi, je vois dans ta gloire Seigneur Jésus ! [...] Comment ne pas Te louer-er-er, Seigneur Jésus ?" Depuis le début de l'année 2023, ce chant, bien connu des assemblées chrétiennes, fait un carton sur le réseau social TikTok. Il cumule notamment des dizaines de millions de vues et redevient incontournable dans les édifices religieux.

Un exemple à l'abbaye de Montebourg

En Normandie, depuis ce carton sur les réseaux sociaux, ce tube est repris et interprété au sein des églises ou abbayes. Ce fut le cas notamment samedi 4 mars, à l'abbaye de Montebourg, lors de la veillée du deuxième dimanche de Carême, en présence de Mgr Laurent Le Boulc'h, évêque de Coutances et Avranches. "C'était dans le cadre de l'appel décisif des adolescents du diocèse [célébration marquant une étape de plus du chemin de ces futurs chrétiens, ndlr], et nous avons enchaîné sur un temps de louange (en groupe) avec ce chant", indique une fidèle de Coutances. "'Comment ne pas te louer' est souvent chanté lors de moments de groupement de jeunes chrétiens que nous organisons toute l'année. La messe n'est pas adaptée pour ce genre de chant."

En France, voici des exemples de reprises de ce chant catholique :

Sœur Albertine Debacker, en charge de l'aumônerie d'un lycée à Lyon, est devenue une star sur les réseaux sociaux.