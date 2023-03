Réforme des retraites. De nouvelles manifestations prévues dans la Manche

Samedi 11 mars, de nouveaux rassemblements seront organisés dans le département de la Manche contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

Des milliers de personnes attendues ?

Les rendez-vous sont donnés à 10 h 30 à la mairie de Granville, à 14 heures place Saint-Nicolas à Coutances et devant le centre commercial Les Eleis à Cherbourg, et à 15 heures devant les mairies d'Avranches et de Saint-Lô. En amont de la manifestation proposée à Cherbourg, un barbecue festif est organisé dès 11 h 30. Les manifestations proposées mardi 7 mars avaient notamment réuni 8 000 personnes à Cherbourg, 2 800 personnes à Saint-Lô, 1 900 à Coutances, 1 800 à Avranches, 800 à Granville et 500 à Carentan.