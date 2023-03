Orne. Le Parc naturel régional du Perche étend son territoire

Le territoire du Parc naturel régional du Perche s'agrandit !

Depuis 2010, il comptait quatre-vingt-huit communes. Alors qu'à l'époque, huit parmi toutes les communes pressenties pour l'intégrer n'avaient pas adhéré à la Charte, le document constitutif du Parc, la loi biodiversité de 2016 a offert à ces communes une sorte de "repêchage" : six ont ainsi décidé de revenir sur leur décision et le Parc naturel régional du Perche vient d'accueillir Bubertré, La Rouge, Malétable, Les Menus, L'Hôme-Chamondot et Saint-Langis-lès-Mortagne. Certaines faisant partie de communes nouvelles qui ont déjà intégré le Parc, celui-ci compte désormais quatre-vingt-onze communes.

Pour une éventuelle prochaine modification, il faut désormais attendre 2025, date à laquelle vingt-trois nouvelles communes, jusque dans le Loir-et-Cher, pourraient intégrer le Parc naturel.