Réforme des retraites. Près de Rouen, le campus de Mont-Saint-Aignan bloqué par les étudiants

La gronde ne redescend pas en Normandie contre la réforme des retraites. Après les pétroliers ou les portuaires, c'est au tour des étudiants d'entrer dans la danse. Ces derniers ont bloqué le campus de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, jeudi 9 mars, soit deux jours après la grande mobilisation nationale contre la réforme des retraites qui a réuni entre 13 500 et 26 000 manifestants d'après les chiffres de la préfecture et ceux de l'intersyndicale.

Pas de dégradations

Une soixantaine de personnes, parmi lesquels étudiants, personnels de l'université, professeurs et militants venus de l'extérieur, ont participé ainsi au blocage d'une dizaine de bâtiments d'enseignements dès 6 heures ce jeudi 9 mars sur le campus, notamment autour de l'UFR de Lettre et Sciences humaines : des poubelles et des banderoles ont été installées devant les portes des bâtiments, bloquant les accès. Les cours n'ont donc pas pu avoir lieu.

Le blocage a finalement été levé vers 10 heures, puis les manifestants ont rejoint le cortège étudiant en fin de matinée à Rouen. Contactée, l'université a précisé qu'il n'y avait pas eu de dégradations lors des blocages.