Météo. Vents violents, vagues, submersions… De multiples alertes jaunes en Normandie

Attention aux vents violents ! L'alerte a été lancée par Météo France pour la Manche jeudi 9 mars dans la soirée. Les autres départements ne sont pas touchés par cet appel à la vigilance.

En revanche, vendredi 10 mars, les trois départements côtiers, la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime, cumulent une autre vigilance jaune, celle pour vague et submersion : entre 6 heures et 13 heures pour la Manche, entre 10 heures et 16 heures pour le Calvados et entre 11 heures et 17 heures pour la Seine-Maritime.

La préfecture de Normandie appelle à la prudence sur les routes ou en bord de mer.

