[Photos + vidéos] Cherbourg. Une grosse vis dans les airs : les images impressionnantes

Une vis géante dans les airs à Cherbourg ! La ville étant au-dessous du niveau de la mer, trois gros systèmes ressemblant à des vis sont installés dans la station de pompage depuis 1995 avenue Javain, afin d'éviter le débordement des rivières La Divette et Le Trottebecq, dans le quartier de l'hôpital Pasteur. Ces trois vis, qui remontent des eaux de sous-sol de ces deux cours d'eau pour les évacuer vers le port, doivent être restaurées : l'une d'elles est partie en réparation mercredi 1er mars.

Pour cette opération, l'Agglo du Cotentin a fait appel à l'entreprise de levage Sarens et au transporteur Cousin.

Le contexte

L'Agglomération du Cotentin compte quatre principaux cours d'eaux sur son territoire (Le Fay, La Divette, Le Trottebecq et La Bonde) et est soumise depuis toujours à tous types d'inondations. Pour lutter contre, la collectivité investit en moyenne 170 000 € par an dans la réalisation de travaux. Une partie du territoire de Cherbourg-en-Cotentin a été construite sur l'estuaire de la Divette et à un niveau inférieur aux marées hautes d'équinoxe. "De plus, la combinaison de fortes précipitations et de sols saturés en eau crée des crues exceptionnelles, comme le débordement de la Divette en 2010", indique Philippe Lamort, vice-président en charge du cycle de l'eau à l'Agglo du Cotentin. Selon le spécialiste, les inondations ayant eu lieu dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 décembre sont dues à un dysfonctionnement des vis.

La restauration

Le poste de relèvement, en service depuis 1977, avait comme premier but de maintenir le niveau d'eau dans le canal de retenue de la Divette et du Trottebecq, au-dessous du point le plus bas de la ville en période de fortes marées. Ces vis évitent les inondations sur Tourlaville et plus particulièrement sur le secteur de l'hôpital Pasteur. Afin d'entretenir ce poste de relèvement, les vis attaquées par la corrosion et les paliers vont être remis à neuf après 28 ans de service.

Le coût de l'opération pour les deux vis est de 280 000 € HT. La réfection de la dernière vis, actuellement en meilleur état, sera réalisée ultérieurement.