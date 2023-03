Bonne table à Caen. Eleene, star de la cuisine coréenne

À l'abri des regards, le concept store Eleene situé rue Saint-Laurent à Caen, proche de l'hôtel du département, a ouvert un salon de thé. Depuis septembre 2022, Huyn Thebaud propose de déjeuner des plats typiques coréens, en référence à ses origines. "Il n'y avait aucun restaurant coréen à Caen et pourtant, il y a un engouement autour de la musique, les films et les mangas en France, évoque la cheffe. Je voulais surfer sur cette tendance." Pour ce faire, l'entrepreneure "Lee", de son surnom, a eu l'occasion d'agrandir la boutique pour créer cet espace restauration, tout au fond, dans un cadre très atypique. Elle dispose de 26 places au rez-de-chaussée et à l'étage.

Repas et boisson atypiques

Côté plat, trois choix s'offrent à moi. Il faut savoir parler coréen pour déchiffrer. La cheffe m'oriente. Le kimbap ressemble à un long maki. Le Japchaé, ce sont des nouilles de patates douces servies avec des légumes.

Et enfin, le bibimbap est un plat à base de riz servi dans un bol avec des légumes (poivrons, concombres, carottes…). Une sorte de bowl amélioré que je déguste à l'aide d'une cuillère à soupe. Le riz est parfaitement cuit, le mélange me plaît. Le repas parfait pour me faire plaisir tout en dévorant mon bouquin.

Le Bibimbap, à base de riz.

Pour accompagner mon repas, je me laisse tenter par une boisson typique coréenne, la datte confite au miel. La boisson, chaude, est douce et agréable en bouche. En dessert, Lee me propose le traditionnel bingsu. "C'est une glace tellement pilée qu'on dirait de la neige qui fond dans la bouche." Il peut être garni d'Oreo, de mangue, de matcha ou, depuis un mois, de soja. Vu la météo du jour, je préfère décliner le dessert froid. Je me laisse tenter en revanche par le carrot cake fait maison. Un délice. Mon repas ce midi m'aura coûté 23 €. Si vous prenez une formule sans dessert, plat + infusion, il faut compter 16,50 €.

Pratique. 14 rue Saint Laurent à Caen. Ouvert du mardi au samedi, de 12 heures à 15 heures pour déjeuner. Espace thé ouvert jusqu'à 19 heures. Tél 02 31 23 19 07.