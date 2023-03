Normandie. Le trafic ferroviaire perturbé jusqu'à dimanche

Les syndicats ont annoncé de nouvelles mobilisations contre la réforme des retraites, notamment le samedi 11 et le mercredi 15 mars. Sur les rails en Normandie, la circulation des trains Nomad est fortement perturbée jeudi 9 mars, mais elle le sera aussi vendredi 10 mars. La SNCF dans la région prévient que cela devrait durer jusqu'au dimanche 12 mars.

Le transporteur ferroviaire précise que les informations sur la circulation des trains sont disponibles la veille du trajet à 17 heures, et que des mesures pour faciliter l'échange et le remboursement des billets ont été mises en place. Il est également conseillé de reporter son voyage si c'est possible et de privilégier le télétravail.