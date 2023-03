Le Havre. La Ville veut planter 10 000 arbres d'ici trois ans

Lundi 6 mars, le "Plan 10 000 arbres" a été présenté lors du conseil municipal du Havre. L'objectif est d'accroître la présence de l'arbre en milieu urbain pour améliorer le cadre de vie et favoriser l'essor de la biodiversité.

Une ville de plus en plus boisée

Depuis plus de 50 ans, le nombre d'arbres présents au Havre ne cesse d'augmenter. Il y en avait 7 000 en 1070, 11 000 en 1995 et plus de 27 000 en 2020 (hors bois et forêt). Ce sont 275 essences et variétés différentes qui sont présentes au sein de la ville. En 2020, la municipalité a décidé d'accélérer les plantations avec trois axes : créer de nouveaux alignements dans les rues, créer de petites forêts urbaines et reboiser les parcs existants.

L'objectif des 10 000 arbres dépassé en 2026

Entre 2020 et 2022, 5 324 plantations ont déjà été réalisées, avec par exemple 850 arbres plantés aux Champs-Barets, 170 sur le parking des Jardins suspendus et 2 250 arbres dans la forêt de Montgeon. Depuis 2022, 2 853 nouvelles plantations ont été réalisées ou sont en cours (1 300 à Bléville, 474 en entrée de ville ou encore 65 au Fort de Tourneville notamment).

Avec plus de 5 500 nouvelles plantations envisagées d'ici 2026, le nombre total d'arbres plantés sur la durée du mandat de la municipalité actuelle sera supérieur à 13 700.