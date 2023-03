Orne. Pour l'ouverture de la pêche, un niveau d'eau bas dans les rivières, digne d'un début d'été

L'ouverture de la pêche de première catégorie, notamment la truite, ce sera samedi 11 mars, une demi-heure avant le lever du jour, vers 6 h 50. Jusqu'au troisième dimanche de septembre, il sera possible de pêcher chaque jour jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil.

L'Orne compte sept mille cinq cents kilomètres de cours d'eau, dont sept mille de première catégorie, qui sont gérés par les trente-trois associations locales de pêche que compte le département. Les cartes de pêche (adultes, jeunes, à la journée, à la semaine…) sont disponibles dans cent quatre points de contact, mais aussi par Internet. Quant au nombre de pêcheurs, il est stable, avec l'arrivée de très nombreux jeunes.

Les truites fario ou arc-en-ciel pêchées doivent mesurer au moins vingt-trois centimètres et même vingt-cinq centimètres sur les rivières Iton, Risle, Vie, Dives, Touques (et Huisne pour l'arc-en-ciel) et trente centimètres sur l'Huisne pour la fario. Partout, leur nombre est limité à six par jour et par pêcheur. Quant à la pêche au brochet, elle ouvrira à partir du dernier samedi du mois d'avril.

Après une période hivernale particulièrement sèche, la Fédération départementale de pêche de l'Orne affiche une crainte cette année : le changement climatique fait que "le niveau d'eau est par endroits déjà très bas, comparable à ce qu'il est habituellement en début d'été", explique Guillaume Mallet, qui est agent de développement à la Fédération. Moins de débit d'eau fait que celle-ci devient plus rapidement plus chaude, avec moins d'oxygène, ce qui est inquiétant pour le développement des poissons.

Ultime conseil de Guillaume Mallet à tous ceux qui seront au bord de l'eau dès samedi matin : "Respectez bien les terrains privés sur lesquels les propriétaires autorisent la venue de pêcheurs, respectez les clôtures, refermez bien les barrières… et profitez !"