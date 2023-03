[Vidéo + photos] Calvados. Opération sauvetage en mer pour des collégiens de Bayeux

Seize élèves de la section natation du collège Charles-Letot de Bayeux ainsi que trois jeunes en formation Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ont participé à une opération sauvetage en mer à Port-en-Bessin ce mercredi 8 mars. À la suite de dix séances en piscine, ils ont cette fois réalisé le sauvetage dans les conditions proches du réel, équipés de gants, combinaisons en néoprène et gilets de sauvetage.

Sauvetage grandeur nature

Quelques allers-retours de crawl pour s'échauffer.

Première étape, l'échauffement au bord de mer. Quelques tours d'épaule pour mobiliser les articulations. C'est l'heure de la mise à l'eau. La température de l'eau en refroidit certains. Les plus courageux enchaînent quelques allers-retours de crawl pour être prêts. De retour sur la cale à l'avant-port, devant le poste de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), les enfants passent au briefing et aux consignes de sécurité. Ils sont à l'écoute de leur professeur d'EPS, Eric Tassin. "Si vous ne supportez plus le froid ou que vous vous sentez mal, vous donnez l'alerte et vous pouvez sortir de l'eau !"

L'heure du briefing avant la mise à l'eau.

Informations enregistrées. Par petits groupes, les enfants sont accompagnés par les sauveteurs de la SNSM et les sapeurs-pompiers, mobilisés aussi pour l'occasion. Nicolas Delaune, responsable de l'équipe nautique du Service d'incendie et de secours du Calvados (Sdis14), explique les deux manœuvres à effectuer. "Il y a un premier sauvetage au départ de la plage et un deuxième d'un bateau vers une zone dangereuse comme un rocher."

"Une belle expérience"

Sur le dos, les élèves récupèrent la victime en rétropédalage.

Les néo-sauveteurs sont prêts. Certains font les cobayes pour jouer les victimes. Grâce à l'aide de bouée et de cordes, ils ramènent les victimes sur la terre ferme. Mission réussie pour Vianney Pinto, élève de 4e. "Ça s'est très bien passé, la victime a été sauvée. J'aimerais le refaire, mais il faut de l'entraînement." Son copain Noé Pucheux a aussi adoré, même si tout n'a pas été facile. "Comme je suis petit et léger, je coule avec la victime (rires). C'était une belle expérience, ça n'arrive qu'une fois dans une vie."

Les victimes sont ramenées au bord de la cale de Port-en-Bessin.

Pour Nelson Schittenhelm, à l'initiative du projet dans le cadre de son diplôme Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), l'objectif est aussi de pouvoir susciter des vocations. "L'objectif est de leur faire découvrir les métiers de secouriste et sauveteur. Ils ne connaissent pas forcément, même en habitant à côté de la mer, explique le jeune homme. Ça serait super que ça leur donne envie."

Chaque année, la SNSM recrute des bénévoles. En 2021, 270 sauvetages ont eu lieu sur le littoral calvadosien.