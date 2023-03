Télévision. La Normandie sur Gulli

"Le grand débarras", voilà le nom de la nouvelle émission de la chaîne de télévision Gulli. L'idée est qu'un duo d'expertes vienne en aide à une famille, pour faire un grand rangement et le tri dans leurs affaires, pendant trois jours. Ce tri doit permettre de retrouver des objets ou de faire des caisses et de vendre le tout aux enchères, afin de gagner un peu d'argent. L'émission démarre mercredi 29 mars à 21 h 05 sur le canal 18 et sera ensuite diffusée toutes les semaines.

Pour la partie vente et expertise d'objets, c'est maître Mathilde Vauprès, commissaire-priseur à Saint-Pair-sur-Mer et Vire, qui officiera. C'est d'ailleurs dans la salle du Calvados que les enchères auront lieu. Le rangement sera le rayon de Cécilia Chopo, coach en rangement et organisation d'intérieur.

Dans le premier épisode, elles tenteront d'aider Soizic, une mère célibataire du Vaucluse.