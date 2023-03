Eure. Avec Eurêka, le Département se dote d'un outil pour se vendre

Eurêka doit sonner comme la solution pour le Département de l'Eure. Une agence d'attractivité pour vendre le 27 et ses atouts. "L'idée est d'avoir une vision globale de l'attractivité, plus seulement par le tourisme, mais aussi par l'investissement", détaille Alexandre Rassaërt, le président du Département de l'Eure. La nouvelle structure naît donc d'une refonte d'Eure tourisme, avec des compétences élargies et un budget quasi doublé pour atteindre deux millions d'euros dans un premier temps.

Aller plus loin que le tourisme

"On a élargi le bureau pour l'étendre au monde de la culture, du sport, de l'entreprise, du médical", développe Thomas Elexhauser, conseiller départemental et président d'Eurêka. En tout, une vingtaine de personnes vont s'atteler à développer l'attractivité d'un département rural, dont les atouts ne sont pas suffisamment mis en avant. "On a aussi voulu apporter notre propre réponse à une concurrence territoriale forte, notamment avec Rouen ou Caen", appuie Alexandre Rassaërt. Concrètement, au-delà de l'aspect touristique, la structure a vocation à favoriser l'installation de nouveaux habitants et à mettre en avant l'attractivité territoriale en devenant une sorte de guichet unique pour accompagner les projets des investisseurs potentiels. "On peut mettre en avant la qualité de vie de l'Eure avec la campagne proche de Paris et de grands pôles urbains", insiste Thomas Elexhauser.

Cette agence est pour lui l'aboutissement d'un frémissement de la destination, surtout depuis l'après-Covid. "Les touristes étrangers sont revenus, les touristes français sont de plus en plus nombreux, il y a de belles pépites sur le territoire. Eurêka, c'est un guichet unique pour parler accueil des habitants, des investisseurs, projets industriels et fierté d'habiter le territoire."

À la rencontre des Eurois

Comme pour démontrer que l'agence d'attractivité n'est pas que tournée vers l'extérieur, les équipes d'Eurêka vont d'abord aller à la rencontre des habitants de l'Eure, des entreprises, des associations. Un "road-show" est organisé en 27 étapes à travers le département, dès le mardi 21 mars, à bord d'un van de collection des années 60 aux couleurs de l'agence. "On a besoin de se nourrir de ce que les Eurois disent et pensent du département", précise le président d'Eurêka. L'attractivité se construit aussi par la fierté des habitants.