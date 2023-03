Grippe aviaire. Un foyer détecté à Mézidon-Canon

C'est dans une basse-cour non commerciale de volailles qu'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été identifié le vendredi 3 mars. Plus précisément à Mézidon-Canon, entre Caen et Lisieux. Pour éviter la propagation du virus, l'abattement des oiseaux a été décidé.

"Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages, des zones réglementées de protection (ZP), de surveillance (ZS) et une zone réglementée supplémentaire (ZRS) sont mises en place dans un rayon de 3, 10 et 20 km autour du foyer", explique la préfecture du Calvados dans un communiqué.

Certaines mesures sont ainsi prises, telles que l'interdiction de rassemblement de volailles et d'oiseaux captifs et des autocontrôles dans les exploitations commerciales. Toute cette surveillance particulière pourra être levée dans minimum 30 jours, si aucun signe évocateur d'influenza aviaire n'est décelé dans les exploitations.

Pour rappel, la grippe aviaire n'est pas dangereuse pour l'Homme.