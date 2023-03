Rouen. Des manifestants réunis près du pont Mathilde pour distribuer des tracts

"C'est maintenant qu'il faut se mobiliser, tant que la loi n'est pas votée", lance Yves Certain, du Syndicat Solidaire. Mardi 7 mars, vers 17 h 30, une quarantaine de manifestants se sont réunis près du pont Mathilde à Rouen pour distribuer des tracts aux automobilistes sur les prochaines manifestations à venir. "Il y aura des rassemblements mercredi, jeudi et vendredi."

Mathéo Lemire, Gilet jaune, s'est aussi mobilisé contre "l'augmentation des prix et la réforme des retraites". Comme le précise Sylvain Humbert, secrétaire général de la CGT à Canteleu, "on s'est réuni pour savoir comment nous allons gérer les blocages et pour distribuer des tracts sur la réforme des retraites et l'augmentation du pouvoir d'achat". Selon lui, "nous haussons le ton comme on n'est pas écoutés par le gouvernement. La colère grogne !". Ils se sont ensuite rendus au rond-point des vaches, à Saint-Étienne-du-Rouvray, pour poursuivre leur manifestation.

Plusieurs manifestations à prévoir

À l'occasion du mercredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, une manifestation se déroulera à 17 heures au palais de justice à Rouen. Les syndicats CGT, CFDT, FSU et l'UNEF seront présents. Le lendemain, jeudi 9 mars, une autre journée de mobilisation est prévue, cette fois-ci contre la précarité étudiante. Le collectif ENSA, l'UNEF et l'Alternative Étudiante Rouen se mobiliseront à 11 heures à l'hôtel de ville de Rouen.