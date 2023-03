Fécamp Caux Littoral. Pour la 15e semaine de la petite enfance, l'environnement s'invite dans l'éducation

L'agglomération Fécamp Caux Littoral organise la 15e semaine de la petite enfance du mardi 14 au dimanche 26 mars. Elle est intitulée, cette année, l'enfant et sa nature. Elle a notamment pour thèmes l'interaction entre le tout-petit et son environnement, la découverte de la nature et la protection de la planète.

L'événement veut faciliter la rencontre autour de l'enfant entre parents, associations, artistes, professionnels et intervenants de la petite enfance. Tous les ans, cette semaine attire environ 2 000 participants. Les ateliers, spectacles et conférences sont gratuits, pour permettre au plus grand nombre d'y participer. La liste des animations est longue : conférences, forum, ateliers d'éveil sensoriel, culturels et artistiques avec jeux, motricité, lecture, musique, de la cuisine, du cinéma, de la photo, du théâtre et des spectacles.

Programme de la semaine de la petite enfance. - Fécamp Caux Littoral

Les temps forts

• La conférence inaugurale du mardi 14 mars

Cette conférence, autour du thème de la nature, sera l'occasion d'échanger sur l'épigénétique et l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant. Un focus sera notamment fait sur le rapport privilégié de l'enfant à la nature en Norvège. Elle sera animée par Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance.

• Le P'tit forum du samedi 25 mars

C'est en quelque sorte un événement dans l'événement. Lors de cette journée de rencontre, professionnels de la petite enfance, parents et enfants pourront échanger ou se renseigner autour de plusieurs ateliers participatifs et stands d'information (massage de l'enfant, portage, allaitement, alimentation, jeux, lectures, ateliers nature ou encore médiation animale).

• La journée festive du dimanche 26 mars

Elle clôturera l'événement. La salle Tony Parker de Fécamp sera transformée en terrain de jeux pour les tout-petits. Les ateliers et spectacles vont s'enchaîner toute la journée. Au programme : découverte de la nature, photographie, transvasement, parcours de motricité, lecture, créations en ballons, maquillage, jeux et deux spectacles.