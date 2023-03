[Photos] Rétrospective. 12 mars 2013, Caen paralysée sous la neige

C'était le 12 mars 2013. Caen et toute son agglomération étaient littéralement paralysées par une tempête de neige sans précédent récent. D'ailleurs, pour la première fois de son histoire, Météo France plaçait un département en alerte rouge neige. Retour sur un événement marquant pour tous ceux qui l'ont vécu.

Une journée historique

La neige a fait son apparition dès le 11 mars en matinée, avant de s'intensifier en fin d'après-midi. Pile au moment où beaucoup prennent leur voiture pour rentrer du travail. Des centaines d'automobilistes se retrouvent alors pris au piège. Selon les chiffres des pompiers, dépêchés pour secourir les naufragés de la route, ils étaient 913 dans tout le département. Plusieurs gymnases vont être réquisitionnés pour que ces derniers puissent être au chaud, après avoir parfois passé tout une nuit dans leur véhicule.

Au plus fort de l'épisode neigeux, des congères jusqu'à 2 mètres de haut ont pu se former et des milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité. Les 400 sapeurs-pompiers du département ont été épaulés par 200 collègues venus du Sud et de 68 militaires. Mais le plus gros événement restera l'effondrement d'une partie du toit du Parc des expositions, obligeant ensuite la préfecture à contrôler les toits de tous les établissements recevant du public.

