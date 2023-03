Caen. Journée des droits des femmes : Typhanie Jolivet initie à l'autodéfense 

Aussi à l'aise pour accompagner la clientèle de la banque où elle travaille qu'avec ses gants lors de ses combats de Krav-maga, Typhanie Jolivet, 37 ans, ceinture noire deuxième dan, pratique cette discipline depuis 13 ans. "J'ai découvert le Krav-maga grâce à mon cousin. Je ne connaissais pas cette discipline et il m'a proposé de la tester. J'ai donc commencé à Giberville et je suis désormais au club Krav-maga Caen, situé à Épron", au nord de l'agglomération annonce la kraviste. Ce sport de combat met l'accent sur l'apprentissage et le développement des capacités d'autodéfense.

Apprendre aux femmes à se défendre

en cas d'agression

Typhanie a constamment besoin d'objectifs. "J'adore aller de l'avant, j'ai besoin de challenges pour avancer. Je n'aime pas m'ennuyer, explique l'adepte du krav-maga. Avant le krav-maga, j'ai pratiqué d'autres sports tels que la danse ou le full-contact, mais je n'ai retrouvé dans aucune discipline ce besoin d'évoluer. Seul ce sport m'a permis de trouver mon compte." Typhanie est ceinture noire 2e Darga, mais elle ne compte pas s'arrêter là, et envisage déjà l'obtention de la 3e Darga l'an prochain.

L'argent récolté sera reversé à l'association Itinéraires, chargée de venir en aide aux personnes en détresse. - Typhanie Jolivet

Dès qu'elle enfile sa paire de gants, elle devient instantanément une autre personne. Sa combativité est sa qualité première. C'est ce qui lui a permis d'atteindre son niveau actuel dans ce sport. "C'est un sport complet qui permet de travailler le cardio, le renforcement musculaire et d'apprendre à se défendre en cas d'agression dans la rue, ce qui est très important, en particulier pour les femmes, poursuit la combattante. Mon coup favori est le génital, car il s'agit du premier réflexe à avoir. C'est ce qui va faire mal et permettre de fuir."