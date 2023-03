Votre horoscope signe par signe du mardi 7 mars

BÉLIER

Profitez de cette journée pour faire des démarches délicates, complexes ou négocier, la réussite vous tend les bras.



TAUREAU

Ne vous laissez pas déborder par les pseudos obligations qu'on vous présente, avancez surtout par priorités.



GÉMEAUX

Cette journée s'annonce épique. Vous allez devoir faire preuve de combativité pour surmonter les obstacles qui vous barreront la route.



CANCER

Sur le plan du boulot, vous travaillez mieux en équipe et si vous êtes sans emploi, c’est la journée idéale pour postuler !



LION

Vous avez, enfin, l'occasion de vous recentrer sur vos réelles préoccupations et de mettre en place un programme bénéfique d'hygiène de vie.



VIERGE

Vous êtes davantage réceptif aux microbes et bactéries, prenez des précautions d'hygiène.



BALANCE

Le calme revient et vous laisse davantage d'espace de réflexion... Et d'observation.



SCORPION

Si vous vous sentez actuellement déstabilisé sur le plan pro, c'est sans doute qu'il faut changer quelque chose. Prenez le temps de la réflexion avant de trancher !



SAGITTAIRE

Vous saurez trouver les mots justes pour atteindre vos objectifs... Laissez parler votre naturel sans vous poser de questions superflues.



CAPRICORNE

Plus vous ferez confiance aux autres, et mieux vous vous sentirez. Ils vous donnent de l'énergie et savent ce qui est bon pour vous.



VERSEAU

Ne forcez pas le consentement de vos proches. Vous pouvez trouver d'autres arguments, restez vous-même.



POISSONS

C'est une journée à élaborer des projets ou des voyages en bonne compagnie et avec beaucoup de bon sens.