Place du commerce. Encore de nouvelles enseignes à Caen et agglo

Située sur la Presqu'île, l'enseigne a ouvert le 8 décembre.C'est la quatrième boutique ouverte à Caen dans ce tout nouveau quartier.

On retrouve toute la gamme habituelle des pains traditionnels et spéciaux, des viennoiseries, des pâtisseries et des spécialités traiteurs sucrés et salés. La boutique propose une terrasse en extérieur pour le petit-déjeuner ou le déjeuner, ainsi que 30 places assises à l'intérieur.