Seine-Maritime. Un week-end ludique à Barentin avec le Festival du jeu des Dés'Calés

Chacun peut le constater, les jeux de société reviennent en force, à tel point qu'il existe maintenant des cafés ludiques, des lieux pensés pour jouer aux jeux de société entre amis. Il en existe 200, rien qu'en France. Des lieux idéaux pour se réunir quand on ne dispose pas d'un espace disponible chez soi. Dans cet esprit, à Barentin, une association, les Dés'Calés, qui réunit ses adhérents tous les vendredis soir pour des rencontres conviviales et ludiques, organise le Festival du jeu, durant tout un week-end, du vendredi 10 au dimanche 12 mars. Un rendez-vous qui sera consacré au jeu de société avec cette année, au programme, voyage temporel et ludique. "Cette année, venez donc traverser le temps et les époques, invite Paul Roullé, président de l'association, avec une sélection de jeux modernes sur la Préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, le présent, le futur et bien évidemment les zones enfant et expert." Pour participer à ce voyage temporel, les festivités commenceront pour les grands (à partir de 10 ans) dès le vendredi 10 mars, de 20 heures à minuit, à la salle Léo-Lagrange. Le samedi 11 mars, tous les festivaliers pourront se présenter au théâtre Montdory de Barentin dès 10 heures pour découvrir plus de 200 jeux répartis entre la médiathèque Pierre-Mendès-France et la salle Léo-Lagrange. Les portes temporelles se refermeront à 20 heures pour mieux rouvrir le dimanche 12 mars, de 10 heures à 18 heures.

Avec la Communauté ludique normande

Les Dés'Calés ne seront pas seuls. Pour présenter et animer les jeux, ils peuvent compter sur le soutien des structures municipales de la ville : la Ludothèque, le PAJ Barentin mais aussi la Communauté ludique normande, les Fous du jeu, la Déville des jeux, Jeux joue, la Ludothèque Anim'Elbeuf, Sakajeu et ZGames, un vaste réseau d'associations du territoire travaillant en commun.

"Nous proposerons des jeux actuels, précise Paul Roullé, le plus vieux n'ayant pas plus de 10 ans. Ce sont des jeux d'ambiance, de plateau, de stratégie, qui peuvent durer cinq minutes mais aussi parfois plus de trois heures. Il y aura des jeux en bois et un jeu de force proposé par l'association Luden, organisatrice du festival de la Halle aux toiles à Rouen." Dernière précision, ces 200 jeux seront proposés suivant un parcours ludique, avec une progression en termes de difficultés. Le cœur du festival sera situé salle Léo-Lagrange et une zone enfant et intemporelle sera située à la médiathèque.

Mais ce n'est pas tout, il y aura encore des surprises. Les animateurs seront costumés et évolueront dans un décor correspondant au thème énoncé. "Un jeu de piste sera aussi proposé dans les 24 boutiques de la ville et, avec un départ au théâtre Montdory, il faudra, grâce à l'affichage dans les vitrines, faire une enquête et résoudre l'énigme finale. Par ailleurs, il sera également possible durant le week-end d'acheter des jeux de société grâce à un stand boutique."

Pratique. Du vendredi 10 au dimanche 12 mars, salle Léo-Lagrange, théâtre Montdory et médiathèque Pierre-Mendès-France. Entrée libre.