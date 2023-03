Festival des Grandes Marées. Une nouvelle salve d'artistes annoncée

Le festival des Grandes Marées à Jullouville vient de révéler une nouvelle partie de sa programmation, samedi 4 mars. Skip the Use, Louis Bertignac, Hyphen Hyphen, Imany et Arthur H rejoignent Franz Ferdinand ou Izia. Le festival a lieu du 22 au 30 juillet.

• Lire aussi. Jullouville. Franz Ferdinand, Biolay, Zazie… les premiers noms du festival Grandes Marées dévoilés

• Lire aussi. Grandes Marées. Trois nouveaux noms au festival de Jullouville

La programmation

Lundi 24 juillet : Ibrahim Maalouf, Arthur H, Léon Phal, Lisa Ducasse.

Mardi 25 juillet : Zazie, Louis Bertignac, Corine, Hada.

Mercredi 26 juillet : Bernard Lavilliers, Imany, Jon Onj, Doya

Jeudi 27 juillet : La Femme, Oete, Social Dance.

Vendredi 28 juillet : Skip the Use, Pomme, Talisco, Lotti

Samedi 29 juillet : Benjamin Biolay, Izïa, Julien Granel, LBLK

Dimanche 30 juillet : Franz Ferdinand, Hyphen Hyphen, Emile Londonien, Gurl.

La programmation complète sera dévoilée le samedi 11 mars.