Gonfreville-L'Orcher. Pétrole et qualité de l'air : l'émission Vert de Rage diffusée ce lundi

Quelles conséquences ont les épisodes de torchage sur la santé ? C'est le point de départ d'un nouveau numéro de la série documentaire Vert de Rage, diffusé lundi 6 mars, sur France 5. Interpellés par une riveraine de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher, le journaliste Martin Boudot et son équipe ont enquêté sur les polluants émis par l'industrie pétrolière.

Des prélèvements dans les urines

En Irak, autour des puits de pétrole, et en France, à proximité de la raffinerie gonfrevillaise, Vert de Rage a effectué des prélèvements d'air et de sol. Elle a aussi fait mesurer les taux de polluants toxiques dans les urines d'enfants vivant à proximité de ces sites. "Nous travaillons toujours avec des scientifiques pour alimenter le débat avec des données. L'objectif, une fois de plus, était d'apporter du grain à moudre pour potentiellement faire bouger les lignes" détaille Martin Boudot, qui se définit comme un journaliste "engagé, mais pas militant".

Les journalistes, accompagnés de scientifiques, avaient présenté les résultats de leurs analyses aux habitants de Gonfreville, en avril 2022, lors d'une réunion publique. Ils mettaient en évidence un taux de benzène dans l'air excédent ponctuellement les plafonds, à plusieurs endroits de la commune, ainsi que la présence de Naphtol-2 (marqueur du naphtalène, suspecté d'être cancérigène) dans les urines. Une pollution des sols dans les jardins familiaux, où un pipeline avait fui quelques mois plus tôt, avait également été relevée.

Plusieurs impacts

Des résultats qui ont eu plusieurs impacts : la ville de Gonfreville a, depuis, fait mener trente analyses sur les jardins familiaux. Les résultats ont été jugés similaires à ceux des autres communes de Seine-Maritime par l'Agence régionale de santé (une seule parcelle reste fermée dans l'attente de prélèvements complémentaires). "Le maire a aussi obtenu une nouvelle de campagne de mesures près d'une école où l'on avait trouvé des taux très élevés" souligne Martin Boudot. "Notre initiative a aussi eu de l'écho ailleurs : des riverains de la raffinerie de Donges font le même travail, les résultats sont attendus en mai".

Le journaliste regrette que Total ne lui ait pas ouvert ses portes, en Irak comme en Normandie, se contentant d'envoyer des éléments par courriel. Dans un communiqué envoyé à la presse locale peu après la réunion publique, l'industriel avait assuré porter "une attention particulière à la surveillance environnementale". Il soulignait que les résultats de mesure du benzène sur la zone industrielle étaient "inférieurs à l'objectif de qualité de l'air français" et "conformes à la réglementation française et européenne". Ces résultats sont consultables sur le site d'Atmo Normandie, association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air.

Pratique. Vert de Rage, à voir lundi 6 mars à 21 heures sur France 5.