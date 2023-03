Grippe aviaire. La zone de contrôle étendue à tout le département de Seine-Maritime

Les services de l'État ont pris la décision d'étendre la zone de contrôle à l'ensemble du département de Seine-Maritime pour renforcer la surveillance concernant la grippe aviaire. Des périmètres de contrôle temporaires avaient déjà été mis en place par arrêtés préfectoraux après avoir identifié plusieurs foyers en faune sauvage liés notamment à la découverte de cadavres de mouettes rieuses autour du Havre, de Duclair, de Lillebonne, du Tréport, de Saint-Aubin-Sur-Mer et du Val-de-Saâne. Le périmètre est donc étendu à l'ensemble du territoire seinomarin désormais, et pourra être levé après 21 jours s'il n'est plus constaté de nouveau cas dans la faune sauvage et si aucun signe évocateur de grippe aviaire n'est décelé dans les exploitations, indique la préfecture.

En attendant, "toutes les volailles (basses-cours et élevages) doivent être mises à l'abri et l'ensemble des rassemblements de volailles sont interdits. Les activités de la chasse des oiseaux de gibier sont également limitées", indique la préfecture dans son communiqué.

La situation locale s'inscrit dans une vague épidémique nationale. Situation qui devient "de nouveau préoccupante" d'après les services préfectoraux. Ainsi, "304 foyers en élevage ont été confirmés en France depuis le début de la saison. Les cas en basses-cours et dans la faune sauvage sont également nombreux et en augmentation", précise la préfecture.

À noter aussi que l'ensemble du territoire national est toujours en risque élevé concernant la grippe aviaire et ce depuis le 8 novembre 2022.