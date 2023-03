Cherbourg-en-Cotentin. Nouvelles courses de chevaux à l'hippodrome de La Glacerie

La Société des courses de chevaux de Cherbourg-en-Cotentin reçoit de nouveau le public dimanche 5 mars, à l'hippodrome de La Glacerie, pour la seconde journée du meeting d'hiver. Cela sera la deuxième édition de la Journée des étalons initiée l'an passé.

Hommage au créateur des courses au trot à Cherbourg !

Un plateau riche de sept à neuf courses sera proposé. Une centaine de chevaux devraient fouler la piste sablée, longue de 1 200 mètres, sur les distances de 2 625 mètres et 2 650 mètres, soit une ligne droite et deux tours complets. L'épreuve majeure sera le Prix Ephrem Houel qui s'adresse à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans, de niveau parisien ayant déjà glané jusqu'à 185 000 € de gains. Elle rendra hommage au sous-directeur du Haras national de Saint-Lô qui créa les courses au trot officielles en France les 25 et 26 septembre 1836... sur la plage de Collignon à Tourlaville avant que l'activité ne se propage dans toute la France.

Pour la Journée des étalons, trois d'entre eux seront présentés au public dans le cercle des vainqueurs en cours d'après-midi, entre 15 heures et 16 h 30 environ. Grâce à la générosité de nombreux haras, étalonniers, propriétaires ou porteurs de part d'étalons, cinq saillies gratuites et 24 saillies demi-tarifs seront à gagner.

Pratique. Entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Parking gratuit et animations. Ouverture des portes vers 12 h.