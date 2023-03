Cormelles-le-Royal. Âge de 80 ans, il brutalise son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer

C'est un homme, sûr de "son bon droit" qui s'est présenté au tribunal de la Presqu'île de Caen jeudi 2 mars. Il lui était reproché d'avoir fait subir des violences à sa femme, âgée de 81 ans, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Les faits se sont déroulés du 1er avril au 4 septembre 2022, à Cormelles-le-Royal. Placé sous contrôle judiciaire le 9 septembre 2022, l'octogénaire a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales.

Les problèmes de violence ont été constatés lors d'une consultation à la clinique Miséricorde de Caen. Un médecin a remarqué de nombreux hématomes et ecchymoses non accidentels sur tout le corps de la femme. Un signalement a été fait. Entendue, la fille du couple a indiqué qu'elle soupçonnait son père d'être violent envers sa mère. Elle souhaitait la placer dans un Ehpad, ce qu'il refusait.

25 hématomes

Un certificat médical établi le 3 août 2022 fait état d'un coude déformé et de bleus à la suite de coups. On retrouvera 25 hématomes sur le corps de cette femme. Le prévenu nie tout en bloc. Il dit que sa femme tombe souvent, ce que démentira l'infirmière qui intervient à domicile, car la victime n'a aucun problème d'équilibre. À sa sortie de la clinique, la femme avoue avoir peur de retourner chez elle. Sa fille la soustrait alors à son mari et elle est placée en Ehpad. Sa tutrice, présente à l'audience, confie que depuis elle va beaucoup mieux, "elle revit". L'avocate de la partie civile confirme qu'elle se trouve en sécurité, mais que sans un mari violent, elle aurait pu rester à domicile. Elle demande une somme de 127 636,23 euros pour les frais de résidence actuels et à venir, et 10 013 pour divers préjudices. Après délibéré, l'homme reconnu coupable écope de 1 an de prison avec sursis, et est interdit de contact avec sa victime pendant 1 an.

Les demandes financières de la partie civile sont recevables mais seront examinées après expertise médicale.