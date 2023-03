Bonne table à Caen. Galettes revisitées et raffinées au Bertine

La Presqu'île de Caen poursuit sa mue, et les établissements de restauration fleurissent. Je pousse les portes du Bertine, et découvre un univers fait d'un rose pâle et de tables en faux marbre. Me voilà bien installé à l'étage, sur une banquette : tout est en place pour passer un bon moment. À la vue de la formule du midi, je fais l'impasse sur l'entrée, sachant d'office que je me laisserai tenter par un dessert dans quelques instants. Parmi les trois plats proposés, je choisis le "Côté terre" et m'offre une "Irrésistible complète" : une galette faisant office de lit, recouverte de jambon blanc artisanal, de tomme de Normandie, d'un œuf mollet frit au sarrasin, le tout arrosé d'un espuma de champignons normands. Les ingrédients sont simples, mais diaboliquement efficaces.

L'Irrésistible complète porte bien son nom.

Dépoussiérer la crêperie

"On essaie de revisiter les galettes, de trouver quelque chose de novateur", témoigne Laura Baumann, la gérante. Venue de Lorraine, la jeune femme tient à utiliser le sarrasin "sous toutes ses formes", en concertation avec son chef en cuisine. Les produits sont bons, frais et locaux. "La Normandie a un terroir si riche, on serait bête d'aller voir ailleurs !", lance-t-elle. La galette n'étant pas bourrative, je sais qu'il me reste de la place pour combler ma gourmandise. Essayons alors le mille crêpes du moment. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un mille-feuille revisité par une crêperie. À l'intérieur, des pommes façon tatin, de la vanille, le tout accompagné de caramel, et des crêpes bien moelleuses. Ma gourmandise est rassasiée, le tout pour 19,50 €, le prix de la formule entrée-plat, ou plat-dessert en l'occurrence. Et surtout, l'impression d'avoir mangé une galette à l'accent différent. Il me faudra revenir un soir : selon Laura Baumann, "les produits sont plus travaillés, plus haut de gamme, car la clientèle a plus le temps de se faire plaisir".

Pratique. Service les midis du mercredi au samedi et les soirs du mardi au samedi. Ouvert le dimanche de 11 heures à 15 heures pour le brunch.