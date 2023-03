[Exclusif] Coutançais. Violences aggravées et extorsion : importante opération de la gendarmerie dans deux communes

Des militaires casqués et équipés de protections de la tête aux pieds. Une grosse opération de la gendarmerie a été menée mardi 28 février, vers 6 heures du matin, dans deux communes du Coutançais. Selon nos informations, cette intervention a eu lieu dans deux habitations, l'une située à Blainville-sur-Mer, l'autre à Heugueville-sur-Sienne.

Au moins 35 militaires mobilisés

Une dizaine de militaires du Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) de Flamanville étaient notamment présents. Ces unités d'élite spécialisées dans le domaine de l'intervention sont entre autres chargées de la protection des centrales nucléaires. Des militaires de la Brigade de recherches et du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Coutances, ainsi qu'une équipe cynophile de Caen ont aussi été mobilisés, portant à 35 le total d'effectifs engagés. Lors de ces opérations, deux hommes âgés d'une trentaine d'années ont été interpellés et placés en garde à vue.

Un événement récent à Agon-Coutainville

Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte après un événement ayant eu lieu le vendredi 13 janvier sur la voie publique. En effet, ce jour-là, une altercation qualifiée de "violente" d'après nos sources a éclaté dans le secteur avenue du Passous/place Maréchal-Leclerc à Agon-Coutainville.

Contacté par Tendance Ouest, le parquet de Coutances précise que ces personnes ont été renvoyées lors d'une audience correctionnelle le 24 avril 2023, à 14 heures, à Coutances, pour des faits de violences aggravées et d'extorsion. En attendant, elles ont été placées jeudi 2 mars sous contrôle judiciaire.