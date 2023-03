Lisieux. Handicapée, elle s'est étouffée : à l'Ehpad, la mort de Lydia qui pose question

Il y a des photos d'elle un peu partout chez son frère Pascal. Elles sont encadrées autour de la cheminée, sur le bureau, dans les albums de photos de famille… On la voit toujours souriante, aussi très entourée, près des siens, de ses trois frères, Pascal, Bruno, Rémi, de ses amis de l'Esat où elle travaillait chaque jour. On la voit aussi souvent près de sa "maman chérie", comme elle l'appelait. Elle vivait à ses côtés chez elle, à Lisieux, avant que sa mère décède en 2002. Elle fut placée ensuite en foyer d'accueil, la Résidence du pays d'Auge, avant d'être dirigée, en 2017, à l'âge de sa retraite, au Centre Jean Vidaux, l'Ehpad de l'hôpital Robert Bisson, de Lisieux.

"Pas d'appel de l'Ehpad

pour nous annoncer son décès"

Lydia Mereu avait soixante-deux ans. Lourdement handicapée mentale depuis sa naissance, elle s'est éteinte tout début février, à quelques jours de son anniversaire, pendant l'heure du goûter. Lydia, qui souffrait de troubles alimentaires et pouvait avaler n'importe quoi de manière compulsive, se serait étouffée en avalant une madeleine. C'est le médecin appelé à intervenir qui a prévenu le frère de Lydia, Pascal, qui réside près du Mont Saint-Michel. La direction l'établissement n'a pas pris contact avec la famille. C'est du moins ce qu'affirme Pascal "Nous n'avons pas reçu le moindre appel de sa part. Même lors de l'inhumation, aucun représentant de la direction de l'établissement n'a jugé bon de se déplacer."

Au-delà du chagrin de la perte d'un être cher - "ma sœur était une boule d'amour, toujours souriante, elle aimait chanter, danser, était fan absolue de Claude François dont elle avait des posters dans sa chambre" - Pascal Mereu est en colère. "La façon dont s'est comporté l'Ehpad révèle un manque d'humanité." Il veut aussi savoir ce qu'il s'est réellement passé lors de ce goûter tragique. Sa sœur étant placée sous la tutelle des services sociaux du Conseil départemental du Calvados, Pascal n'a pas eu accès au rapport d'intervention le jour du drame. Il s'apprête à en faire la demande, a pris conseil auprès d'un avocat du barreau de Caen.

Il doit aussi se débrouiller de tous les frais administratifs liés au décès de sa sœur, dont les comptes bancaires sont gérés par la tutelle. "Nous irons jusqu'au bout pour connaître la vérité. Ma sœur n'était pas une personne âgée grabataire. Compte tenu de ses troubles alimentaires connus et récurrents, elle aurait dû être placée sous surveillance." La direction de l'Ehpad, que nous avons contactée, n'a pas la même version. "Tout a été fait dans les règles pour sa prise en charge. Notre souci, au quotidien, est de veiller aux droits et au bien-être de nos résidents et à leur libre choix." Quant à la colère de la famille, le directeur de l'établissement dit la comprendre : "Chacun gère son deuil à sa façon, quitte parfois à vouloir trouver, en pareil cas, un coupable."

"Elle se sentait comme en prison"

Le décès de cette femme dont l'âge mental n'excédait pas huit ans pose cependant la question de son placement dans un établissement comme celui-là. Était-il adapté à sa pathologie ? "À partir du moment où elle y a été placée, son comportement s'est dégradé. Là-bas, ma sœur se sentait comme en prison. Elle aurait pourtant eu besoin de soins, dit son frère. Aujourd'hui, notre famille est dévastée." Le cas de Lydia, poursuit son frère, soulève le problème de l'accueil de personnes adultes handicapées dans des structures adaptées "trop peu nombreuses dans la région".

"Lydia est née avec un trop-plein d'oxygène dans la tête, elle s'en est allée parce qu'elle en manquait", dit Pascal. Il peine à retenir ses larmes. La famille vient de traverser de lourdes épreuves : Pascal a perdu aussi récemment son frère Rémi, bien connu dans la région pour y animer un groupe de rock. Il a été victime d'un cancer foudroyant. Lydia l'a rejoint au cimetière. Il reste d'eux de belles photos.

Pascal les regarde, bouleversé : son frère et sa sœur ont de très jolis sourires.