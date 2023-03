Cherbourg-en-Cotentin. La Ville déclare la guerre aux mégots jetés au sol

Trop de mégots jetés au sol ! Après les cendriers individuels, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a décidé de déployer des cendriers muraux chez les commerçants participants. L'initiative a été lancée mardi 28 février en lien avec l'éco-organisme Alcome. Au moins 150 cendriers sont en cours de déploiement, les bars et restaurants étant notamment visés. Cette opération vise à rendre la ville plus propre et moins polluée.

Un exemple de cendrier mural. Au moins 150 cendriers exemplaires sont en cours e déploiement à Cherbourg-en-Cotentin.

"Une importante source de pollution"

"Les mégots abandonnés, au-delà de la nuisance visuelle puisqu'on les retrouve par terre jusque sur nos plages, sont une importante source de pollution", indique Bertrand Lefranc, adjoint en charge de l'environnement et de la propreté urbaine. "Lorsque l'on sait que 25 000 tonnes de mégots sont jetées n'importe où chaque année, qu'un seul d'entre eux met 10 ans à se dégrader, contient 7 000 substances chimiques et pollue 500 litres d'eau lorsqu'il se retrouve en mer, il est primordial d'agir."

Bertrand Lefranc Impossible de lire le son.

Le premier bar à jouer le jeu est le 5 Bis tenu par Benjamin Juillard : "Nous avons accepté cette initiative de la Ville car nous sommes forcément concernés", ajoute le gérant.

Benjamin Juillard Impossible de lire le son.

Récupérés par Les Petits composteurs

Les mégots jetés dans ces cendriers seront récupérés par une structure, Les Petits composteurs, qui effectuera une tournée régulière afin de les récolter. Les mégots seront ensuite recyclés en isolant, en matière plastique ou feront l'objet d'une valorisation énergétique. Avec ces cendriers, mais aussi le dispositif "Ici commence la mer", l'objectif fixé par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin est de réduire de "35 % d'ici trois ans" selon Bertrand Lefranc le nombre de mégots jetés dans la rue. Les commerçants désireux d'avoir un cendrier sont invités à contacter la mairie.

Dans les autres actions, des dispositifs permettant la collecte des mégots seront positionnés sur les manifestations comme la Drheam Cup 2023, par exemple. Par ailleurs, deux agents municipaux ont été recrutés afin de sensibiliser le public au respect de la propreté dans les espaces publics.