Normandie. Météo : de la neige attendue dans plusieurs secteurs la semaine prochaine

La neige devrait faire son retour sur la Normandie la semaine prochaine. Météo France annonce des chutes de neige sur les cinq départements normands mercredi 8 mars. Dès le mardi 7 au matin, la neige tombera à Vire dans le Calvados, à Argentan, Alençon, Sées dans l'Orne, à Evreux et Brionne dans l'heure, à Rouen et Notre-Dame-d'Aliermont en Seine-Maritime. Les températures seront comprises entre -2°C et 0°C dans ces localités.

De la neige est prévue dans quatre départements normands mardi 7 mars. - Météo France

Mercredi 8, le département de la Manche connaîtra lui aussi un épisode neigeux. Excepté la côte d'Albâtre et le nord-Cotentin, Météo France prévoit des averses de neige sur la Normandie dans la matinée avec des températures comprises entre -2°C et 0°C. En plus des localités citées précédemment, il devrait neiger mercredi à Saint-Lô, Coutances, Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët, Caen ou encore Bayeux.

Les chutes de neige devraient se généraliser sur les cinq départements mercredi 8 mars. - Météo France