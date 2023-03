Course à pied. Retour de la Cavalcade Montivillonne après plusieurs années d'absence

Après une pause de quelques années, la célèbre Cavalcade Montivillonne est de retour. L'association sportive du lycée Jean-Prévost organise cette année une nouvelle édition de ce trail semi-urbain à Montivilliers.

La course aura lieu le vendredi 12 mai à 19 heures, avec au choix trois parcours différents : 6 km, 12 km ou bien en relais 2x6 km. L'événement est ouvert à tous les coureurs, amateurs ou confirmés. Les participants traverseront les rues de la ville et ses espaces naturels, comme le bois du Colmoulins et la Sente des Rivières.

Pour pouvoir participer, il suffit de s'inscrire auprès de l'association sportive du lycée Jean-Prévost ou bien en ligne, sur le site Chronoboost, jusqu'au 8 mai. Les frais d'inscription sont fixés à 10 euros pour le parcours de 6 km, 15 euros pour le parcours de 12 km et 20 euros pour une équipe en relais.