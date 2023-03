Place du commerce. Rouen et son agglo attirent les commerçants

Trois nouveautés sont à découvrir cette semaine. La première s'appelle Jumbo pneus, elle s'est installée au 267 rue Bourbaki à Rouen. Plusieurs services sont proposés comme l'installation ou la réparation de pneus de voitures. Pour les gourmands, rendez-vous à Ninkasi, un bar-restaurant avec de la musique. Ses spécialités : les bières artisanales et les burgers maison. Au 81 rue aux Ours à Rouen, un nouveau magasin Mobalpa s'est installé. Il propose, entre autres, des cuisines sur mesure et des meubles d'intérieur.

Pneus, bar-restaurant et mobilier

Jumbo pneus est une entreprise multifonction où l'on peut à la fois acheter des pneus, les faire poser ou encore remplacer ses freins. Quant à Ninkasi, c'est un lieu convivial pour boire un verre ou manger sur place. Et pour moderniser son intérieur, le nouveau magasin Mobalpa propose à ses clients de nombreux mobiliers.

